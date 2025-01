Basket, Eurolega: l'Olimpia torna a sorridere, piegato l'Asvel

L'Olimpia la vince dall'arco: dopo il 51-51 dei primi 30 minuti, Milano batte 75-66 l'Asvel e lo fa con una grande prestazione dal perimetro, di Mannion, Ricci ma soprattutto di LeDay. In Francia va in scena un match equilibrato, con i padroni di casa e i campioni d'Italia in carica che rispondono possesso dopo possesso. Metà dei punti dell'Armani nel primo tempo arrivano da Mirotic (10) e LeDay (8), con il massimo risultato di 34-28 a pochi minuti dall'intervallo lungo, durante il quale il tabellone della LDLC Arena dice 36-32 in favore della squadra di Messina. Ripresa che si apre con un Asvel più arrembante, ma Mannion aiuta l'Olimpia a ricucire lo strappo e a 10 minuti dalla fine è ancora parità: 51-51.