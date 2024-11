Basket, Eurolega: l'Olimpia batte il Partizan, Virtus ko in casa col Panathinaikos

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PANATHINAIKOS 77-82

Ennesimo ko per la Virtus Bologna, che si ferma a pochi secondi dalla fine e perde 82-77 contro il Panathinaikos, che può ringraziare Hernangomez. I greci conducono la sfida per gran parte della partita, anche se la distanza all'intervallo lungo (46-43), così come dopo i primi 10' (19-18) e a fine terzo quarto (60-58) è minima. La formazione di banchi accarezza anche il sogno della vittoria nel corso dell'ultimo periodo, come quando è avanti 68-66 dopo la tripla di Hackett. Poi, però, l'attacco si inceppa, gli ellenici sono perfetti e volano ad un possesso di distanza. A 6 secondi dalla fine, la speranza: la Virtus trova la tripla con Clyburn, poi manda in lunetta Nunn. Il secondo libero esce e ci sarebbe la possibilità di tentare la tripla dell'80-80, ma sul rimbalzo arriva Hernangomez che fa 82-77 e chiude la partita. Per la Virtus è l'ottavo ko in dieci partite: e ora Banchi è ultimo insieme ad Alba e Partizan.