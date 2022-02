Basket, Eurolega: il Fenerbahce ferma la corsa dell'Olimpia

BASKET

Milano resta terza ma cade dopo cinque vittorie di fila: i turchi vincono 71-60

Dopo cinque vittorie consecutive, l'Olimpia crolla in Eurolega: il Fenerbahce, infatti, si impone 71-60 al Forum. La formazione di Messina parte male chiude a -9 (43-34) il primo tempo: inutile il tentativo di rimonta guidato da Bentil e Delaney, che non riescono a evitare il settimo ko nella competizione. Milano resta comunque terza in classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona, quarto successo di fila per i turchi.

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive in Eurolega dell'Olimpia, che crolla 71-60 al Forum sotto i colpi di un Fenerbahce cinico soprattutto nel primo tempo e nel finale. I turchi, infatti, partono meglio nei primi 20 minuti e chiudono il quarto d'apertura avanti di due possessi pieni (18-12), con i tentennamenti in fase offensiva di Milano che si ripetono dopo quelli riscontrati con Zalgiris e Stella Rossa. Se contro i lituani e i serbi, però, aveva funzionato la difesa, stavolta gli ospiti arrivano con frequenza a canestro, trascinati da Booker e Guduric: all'intervallo lungo, è 43-34 in favore della squadra allenata dall'ex Virtus Bologna Sasa Djordjevic, campione d'Italia in carica con le Vu Nere grazie al 4-0 proprio sull'Armani.

Il +9 di fine prima metà di gara, però, viene totalmente annullato da un vigoroso avvio di terzo quarto dell'Olimpia, che trova subito il pareggio (43-43) con uno strepitoso parziale di 9-0. Così, prima dei 10 minuti conclusivi, il vantaggio del Fenerbahce si riduce ad un solo possesso (54-51). La prima metà dell'ultimo parziale vede però gli ospiti allungare nuovamente, arrivando sul 60-53: l'assalto di Milano viene respinto e il match finisce così 71-60 in favore dei turchi, che trovano anche il modo di rendere più rotondo il successo del Forum. Djordjevic ringrazia Guduric, top scorer della sfida con 17 punti. 4 rimbalzi e 6 assist, e Booker, che si ferma a 14: per il Fenerbahce arriva la quarta vittoria di fila, l'undicesima in ventuno partite. Dopo cinque successi consecutivi, invece, l'Olimpia, che non va oltre i 12 punti di Bentil e gli 11 di Delaney, si ferma e incassa il settimo ko, ma resta comunque terza alle spalle di Real Madrid e Barcellona, e potenzialmente raggiungibile solo dallo Zenit (14-7).