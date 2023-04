Basket, Eurolega: finale amaro per la Virtus, vince il Valencia  

BASKET

Bologna è sul -1 a fine terzo quarto, poi gli spagnoli dominano: finisce 79-68

© scariolo Altro ko in Eurolega per la Virtus Bologna, che nella penultima giornata perde 79-68 a Valencia: una sconfitta ininfluente, visto che la formazione di Scariolo era già impossibilitata a raggiungere i playoff. Decisivo l'ultimo quarto: gli spagnoli, avanti di un punto a fine terzo quarto (58-57), dilagano nei 10 minuti conclusivi trascinati dai 15 punti di Evans e dai 14 di Alexander. Inutili i 21 di Ojeleye per le Vu Nere.

Sono gli ultimi 10 minuti a condannare la Virtus Bologna, che al Pabellon Fuente De San Luis perde 79-68 contro il Valencia. Nel remake delle semifinali della scorsa EuroCup, la formazione di Scariolo resta in corsa fino a fine terzo quarto, quando gli spagnoli sono avanti solo 58-57. A condannare i felsinei, però, è l'avvio di ultimo periodo: un 17-2 che taglia le gambe agli ospiti e pone fine con largo anticipo al match. Il finale è pura accademia per Valencia, che centra la quindicesima vittoria in Eurolega.

La Virtus paga, oltre i primi minuti del quarto conclusivo, le 20 palle perse e perde nonostante i 21 punti di Ojeleye, perfetto in area (6/6) e autore di 2 triple e 3/3 dal l'arco. Valencia, però, sorride grazie all'Mvp di serata, Shannon Evans: 15 punti, 6 assist e 3 rimbalzi, con anche Alexander protagonista tra i padroni di casa. Un successo ininfluente anche per il Valencia, che sale a 15-18 di record ma è ormai impossibilitata, come Bologna, a centrare i playoff. Si rende comunque irraggiungibile per le Vu Nere, ferme a 13-20. Nell'ultima giornata, ci sarà alla Segafredo Arena il derby con l'Olimpia, poi si concluderà la campagna europea delle due italiane in Eurolega. Gli spagnoli, invece, chiuderanno a Barcellona, con i catalani in piena corsa per il primo posto.