Basket, Eurolega: doppia trasferta per Bologna, Milano all'ultima chiamata

L'AGENDA EUROPEA

Solo cinque giornate al termine della regular season di Eurolega di basket: Virtus contro Žalgiris e Stella Rossa, ci sono Monaco e Fenerbahce per l'Olimpia

Doppio turno di Eurolega di basket per Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano. Le V Nere saranno impegnate contro lo Žalgiris di Trinchieri e la Stella Rossa non solo per cercare di rientrare nella zona play-off, ma anche per consolidare la propria posizione in classifica e blindare un posto alla fase successiva. Diversa la situazione in casa Olimpia, che ha la necessità di vincere contro Monaco e Fenerbahce e sperare di rientrare in corsa per entrare almeno nei play-in.

© IPA

MARTEDÌ 19 MARZO

Dopo due sconfitte di fila, contro Olympiacos e Real Madrid, la Virtus Segafredo Bologna (17-12) cerca il riscatto sul campo dello Žalgiris Kaunas (11-18) rinvigorito dall'arrivo in panchina di Andrea Trinchieri. Palla a due alle 19:00

MERCOLEDÌ 20 MARZO

Trasferta più che insidiosa per l'EA7 Emporio Armani Milano (12-17) in casa dell'AS Monaco (19-10), terzo in classifica e trascinato dall'ex-Olimpia Mike James. Palla a due alle 19:00.

VENERDÌ 22 MARZO

In campo sia Virtus che Olimpia per il Round 31 di Eurolega di basket. Seconda trasferta di fila per Bologna, impegnata alle 19:00 sul campo della Stella Rossa Meridianbet Belgrado. Alle 20:30, invece, le porte del Forum si spalancano per EA7 Emporio Armani Milano-Fenerbahce Beko Istanbul.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE