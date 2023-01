Basket, Eurolega: serataccia per le italiane, cadono sia Milano che Virtus

BASKET

Olimpia ko 83-63 a Berlino e ultima in classifica, Bologna si arrende in casa 87-77 allo Zalgiris Kaunas

© ipp Serata da dimenticare per le italiane in Eurolega: perdono infatti sia Olimpia Milano che Virtus Bologna nella 18esima giornata. Dopo la sconfitta con l’Olympiacos, altro pesante ko in trasferta per gli uomini di Ettore Messina: l’Alba Berlino passa col punteggio di 83-63 e condanna l’Armani all’ultimo posto in classifica. Male anche la squadra di Scariolo, sorpresa 87-77 dallo Zalgiris Kaunas in casa nonostante un super Teodosic.

ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO 83-63

Proseguono gli alti e bassi dell’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo l’illusione delle tre vittorie consecutive del periodo natalizio, arriva la seconda sconfitta di fila: gli uomini di Ettore Messina cadono a Berlino contro l’Alba ultima in classifica e vengono sorpassati proprio dai tedeschi come fanalino di coda della massima competizione europea. Il netto punteggio di 83-63 a favore di Berlino non lascia spazio ad appelli, con Milano sempre a inseguire e inutilmente aggrappata ai 16 punti di Luwawu-Cabarrot. Per l’Alba bene Lo con 17 trasformazioni. Tedeschi in controllo sin dalle prime battute, con il +14 in avvio di terzo quarto che spezza le gambe ai milanesi. L’ultimo parziale è un assolo teutonico e la squadra della capitale della Germania dilaga senza mezze misure passeggiando sulle ceneri dell’Olimpia.

VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS KAUNAS 77-87

Non basta un monumentale Teodosic con 21 punti e 12 assist alla Virtus Bologna, la squadra di Scariolo si arrende in casa allo Zalgiris Kaunas e manca l’occasione di avvicinare la zona playoff. Sconfitta per 87-77 dopo due vittorie di fila ed è un ko che fa male, con gli ospiti sempre in controllo. Per lo Zalgiris bene Brazdeikis e Smits con 17 punti ciascuno. Lituani che scappano subito a +14 nel primo quarto mandando un chiaro segnale a Bologna, brava a reagire con l’aggancio e il timido sorpasso (+1) a fine terzo quarto. Ma è solo un sussulto, Kaunas torna a macinare gioco e punti e nell’ultima frazione accelera di nuovo dilagando nel finale.