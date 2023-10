Basket, Eurolega: che beffa per la Virtus, lo Zalgiris vince 82-79  

EUROLEGA

La formazione di Banchi conduce fino a metà ultimo quarto, poi si concretizza la rimonta dei lituani: non bastano Mickey e Shengelia

© italyphotopress Inizia nel peggiore dei modi la nuova avventura in Eurolega della Virtus Bologna, che debutta con un ko al Paladozza contro lo Zalgiris Kaunas: finisce 82-79. La formazione di Banchi conduce praticamente per tutta la gara ma crolla proprio nella metà dell'ultimo quarto, quando i lituani trovano un parziale di 7-0 per passare dal -3 (73-70) al +4 (77-73). Non bastano i 18 punti di Jordan Mickey e i 17 di Tornike Shengelia.

Beffa atroce per la Virtus Bologna, che subisce nel finale la rimonta dello Zalgiris e debutta con un ko nella nuova Eurolega: al Paladozza finisce 82-79 in favore dei lituani, che nonostante uno svantaggio durato più di tre quarti tornano a casa con il primo successo nella competizione europea. Tanti i rimpianti per la formazione allenata da Luca Banchi, che sbaglia anche il possesso per vincere o prolungare la sfida all'overtime.

Il primo periodo si chiude proprio nel segno della Virtus, avanti 23-15 dopo i 10 minuti di apertura. E anche nel secondo, i padroni di casa sembrano staccare i lituani, tanto che si arriva al 42-28. Il problema, però, è che Bologna non riesce a tenere a distanza gli ospiti, che con un parziale di 9-0 si rifanno sotto all'intervallo lungo, quando il tabellone del Paladozza dice 42-37. Un ulteriore allungo sembra concretizzarsi nel corso del terzo quarto, con gli uomini di Banchi che ottengono il massimo vantaggio nel corso del match: il +15 (63-48).

Qui, però, si spegne la luce: lo Zalgiris risale fino al -7 (65-58) già a fine terzo periodo, poi gioca un super ultimo quarto da 24-14, comprensivo di un 7-0 utile a passare dal 73-70 al 77-73 in favore della squadra di Kaunas. Inutili i tentativi finali, anche perché Cordinier sbaglia sull'ultimo possesso che poteva valere l'overtime: finisce 82-79 per i lituani, che partono al meglio in questa Eurolega trascinati da un super Keenan Evans, Mvp indiscusso con 25 punti e 4 rimbalzi. Banchi incassa invece il primo ko in partite ufficiali con la Virtus nonostante i 18 punti di Mickey e i 17 di Shengelia.