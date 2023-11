Basket, Eurolega: Bologna è una favola, contro l’Efes arriva la quinta vittoria di fila

EUROLEGA

La Virtus trionfa 93-81 contro i turchi di Istanbul, cinque successi in sei giornate per Banchi

© virtus bologna Continua a vincere e convincere in Europa la Virtus Bologna, che nella sesta giornata di Eurolega trionfa 93-81 tra le mura casalinghe contro l’Anadolu Efes. La squadra di Banchi fatica nel primo tempo, con i turchi che spingono grazie a Beaubois e Larkin. Dopo l’intervallo Belinelli e Shengelia suonano la carica, ma è da sottolineare anche la grande prova di Dunston sotto canestro. Quinto successo in sei partite per la Segafredo.

Cinque vittorie consecutive per la Virtus Bologna, che piega l’Efes 93-81. Ottimo avvio degli ospiti, sotto il segno di Beaubois e Larkin. Le V-nere rientrano e restano a contatto grazie al solito Shengelia, coadiuvato dal grande lavoro di Dunston a rimbalzo. Dopo la prima pausa breve altra accelerata dei turchi, che flirtano con le dieci lunghezze di vanatggio. Gli emiliani faticano difensivamente e restano in scia con un paio di canestri di Belinelli, ma rientrano negli spogliatoi sotto di quattro punti, sul 45-41. Al rientro dagli spogliatoi è la Segafredo a dare un’importante fiammata: parziale di 7-0 per il controsorpasso, anche grazie ai tre tiri liberi realizzati da Belinelli. La squadra di Istanbul cala un po’ di ritmo e percentuali, con il tabellino che segna 69-62 a dieci minuti dalla fine. Bryant è l’ultimo ad arrendersi tra le file della squadra di Can, ma le V-nere gestiscono senza troppi problemi nel finale. Vince Bologna 93-81 e fa segnare la quinta vittoria in sei giornate di Eurolega.



TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes Istanbul 93-81

Parziali: 20-18, 41-45, 69-62.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7 (3/7, 0/2, 1/2 tl), Belinelli 17 (1/4, 3/3, 6/6 tl), Pajola 3 (1/4 da 3), Shengelia 19 (5/9, 0/3, 9/11 tl), Dunston 14 (7/8); Lundberg (0/4, 0/1), Smith 12 (3/3, 2/3), Dobric 7 (3/4, 0/1, 1/2 tl), Abass, Mickey 10 (2/5, 1/3, 3/5 tl), Cacok 4 (2/2). N.e.: Mascolo. All. Banchi.

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 16 (3/7, 1/4, 7/8 tl), Beaubois 17 (3/5, 3/5, 2/2 tl), Thompson 6 (0/1, 2/2), Willis 4 (2/3, 0/2), Jones 6 (3/5); Bryant 7 (2/2, 1/1), Clyburn 10 (2/3, 0/2, 6/9 tl), Zizic 15 (6/7, 3/3 tl). N.e.: Gazi, Hollatz, Osmani, Pleiss. All. Can.