Basket, Eurolega: il Bayern beffa Milano all’overtime 91-84

Quarto ko di fila per Messina e i suoi, che dopo aver subito la tripla del pareggio sulla sirena dei tempi regolamentari, cedono al primo supplementare

© IPA La 12a giornata di Eurolega è ancora fatale all'EA7 Emporio Armani Milano, che cade in casa del Bayern Monaco all’overtime con il punteggio di 91-84 e si allontana dalla zona playoff. Dopo un match di rimonte e controrimonte, i meneghini vanno sul +6 a 90 secondi dalla fine del match, ma la tripla di Ibaka fissa il 76-76 sulla sirena. Edwards (32 punti) fa la differenza nel supplementare e decreta il quarto ko di fila per coach Messina.

LA PARTITA

Milano deve riscattarsi dopo tre sconfitte consecutive e sa di doverlo fare contro un avversario ostico come i bavaresi, ma parte bene nel primo quarto chiudendo avanti sul 22-25, con Hall decisivo negli ultimi secondi per l'allungo prima della sirena dopo dieci minuti punto a punto. Hines contribuisce all’allungo fino al +8 in avvio del secondo periodo, poi arriva un parziale di 15-2 (a firma Ibaka-Francisco) che porta all'intervallo lungo sul vantaggio dei tedeschi per 44-39. Gli uomini di coach Messina rientrano col giusto piglio e si portano fino al meno uno, ma al trentesimo minuto (dopo un quarto a bassissimo punteggio) il tabellone recita 55-52. L'ultimo periodo inizia subito con la tripla del pareggio di Hall, poi Voigtmann e Flaccadori conducono l’Olimpia sopra di quattro a chiusura di un parziale di 10-3 nei primi tre minuti. Dopo 180 secondi è la formazione di casa a ritrovare il pareggio ed il nuovo vantaggio grazie alla tripla di Ibaka, che chiude un break di dieci punti che costringe nuovamente Milano ad una rimonta nel finale per evitare un ko pesante. Ci pensano Shields ed ancora Voigtmann a fissare il nuovo +6, che di fatto scava il vantaggio che sembra poter decretare la vittoria degli ospiti, che però vengono rimontati dalla tripla di Ibaka sulla sirena per il 76-76. Nel supplementare Edwards (32 punti) è decisivo e porta la vittoria ai suoi 91-84, con l’Olimpia che prosegue la propria striscia negativa. Non bastano i 26 di Shields agli ospiti. Il Bayern sale così a 6-6 nel computo tra vittorie e sconfitte, mentre per l’EA7 Emporio Armani diventa 4-8 lo score, che allontana sempre più i lombardi dalla zona playoff dopo questo ko pesante da digerire.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 91-84

(22-25, 44-39, 55-52, 76-76, 91-84 dts )

Bayern Monaco: Weiler-Babb 14 (3/3 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Francisco 11 (3/4 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl), Edwards 32 (7/11 da 2, 5/10 da 3, 3/3 tl), Weidemann 0, Giffey 2 (1/2 da 2), Radoncic 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3), Ibaka 20 (5/8 da 2, 3/4 da 3, 1/1 tl), Bonga 5 (2/2 da 2, 0/4 da 3, 1/2 tl), Brankovic 0, Kharchenkov n.e, Booker 5 (1/4 da 2, 1/2 da 3), Gillespie 0 (0/1 da 2). All. Laso

Ea7 Emporio Armani Milano: Shields 26 (3/5 da 2, 5/11 da 3, 5/5 tl), Voigtmann 10 (2/2 da 2, 2/6 da 3), Lo 3 (0/3 da 2, 1/3 da 3), Poythress 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Bortolani 2 (1/1 da 2), Tonut 9 (3/5 da 2, 1/4 da 3), Melli 10 (2/4 da 2, 2/3 da 3), Kamagate n.e, Ricci 0, Flaccadori 5 (1/2 da 2, 1/3 da 3), Hall 10 (2/7 da 2, 2/6 da 3), Hines 5 (2/3 da 2, 1/1 tl). All.Messina