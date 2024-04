Euroderby, Datome: "Bello essere vicino all'Olimpia. Per battere Bologna serve..."

Gigi Datome, dirigente e leggenda dell'EA7 Emporio Armani Milano, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista del derby di Eurolega contro la Virtus Segafredo Bologna. Una sfida molto sentita, una gara che chiunque vorrebbe giocare, come ha fatto fino allo scorso anno lo stesso Datome: "Qualche partita ovviamente mi vien voglia di giocarla, ma rimane un pensiero lontano nella testa. C’è una parte lontana della testa che mi dice così, ma il corpo mi dice ‘facciamo giocare gli altri che è molto meglio’, soprattutto per l’Olimpia. Però sono belle partite a cui assistere, da vedere, anche per come si preparano. Mi sento felice di poter essere ancora a contatto con la squadra e di vivere l’atmosfera, anche se non in campo".