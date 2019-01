Basket, ecco la prima scarpa che si allaccia da sola

16/01/2019

La Nike ha presentato a New York la 1° scarpa da basket che si allaccia da sola. Si chiama Nike Adapt BB ed è la prima scarpa con il FitAdapt, che ti permette di allacciare e regolare la pressione del piede in modo completamente automatico attraverso una App sul cellulare. Il basket è il primo sport al quale questa tecnologia è stata applicata. Jayson Tatum, dei Boston Celtics, è uno dei giocatori che per primi ha testato il prodotto rimanendone completamente affascinato. La scarpa sarà disponibile dal mese di febbraio.