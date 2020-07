Basket, Cremona trova sponsor e resta in Serie A

BASKET

La Vanoli Cremona resta nella Serie A di basket. Attraverso un comunicato sul proprio sito internet, la compagine lombarda riferisce di aver trovato uno sponsor in grado di mettere le risorse necessarie per iscrivere la squadra. Gli imprenditori che hanno deciso di 'salvare' il basket di alto livello a Cremona sono i fratelli Antonella e Alberto Corazzi.

Queste le loro parole affidate al sito della Vanoli. "Nella ricorrenza dei trent'anni dalla scomparsa di nostro padre e dei settanta anni dalla fondazione dell'azienda che porta il suo nome - si legge - io e mio fratello abbiamo deciso di sostenere nel momento di massima difficolta' una eccellenza del territorio e della nostra città che ha creato tra l'altro un importante movimento giovanile elemento di traino verso valori positivi. È per sostenere questi valori che nostro padre ha voluto costituissimo una Fondazione che porta il suo nome e non abbiamo alcun dubbio che la nostra scelta sarebbe stata anche la sua scelta. Nostro padre non avrebbe esitato a sostenere il 'mondo Vanoli' dal basket di serie A alle giovanili al Baskin. Rappresentano Cremona città che nostro padre ha sempre avuto nel cuore e per la quale e' stato esempio concreto di mecenatismo".