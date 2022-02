Basket, Coppa Italia: Milano e Tortona volano in finale

BASKET

L’Armani Exchange batte Brescia 69-63 con un Chacho Rodriguez on fire, Bertram Yachts sconfigge la Virtus 94-82

Tortona sorprende Bologna, Milano batte Brescia e sorride. Le semifinali di Coppa Italia di pallacanestro vedono due sfide di grande intensità e valore emozionale: lo show migliore viene proposto da Bertram Yachts, che supera la favorita Virtus 94-82 sulle spalle di Mascolo e Macura e stacca il ticket per la finalissima (domani alle 18), in cui affronterà Armani Exchange, vincitrice 69-63 con Brescia con i 22 punti del Chacho Rodriguez.

EX ARMANI EXCHANGE MILANO – GERMANI BRESCIA 69-63

Milano supera una Brescia lottatrice e si presenta all’atto finale della Coppa Italia di basket. L’Armani Exchange si impone 69-63 e prosegue il suo cammino, dopo aver eliminato Sassari ai quarti. Partita combattuta fin dall’inizio. Brescia trova un buon Mitrou-Long, ma Milano infila un parziale di 15-2 con cinque punti di Hall e si porta avanti 21-12, punteggio con cui si conclude il primo quarto. Germani non si demoralizza e apre il secondo quarto con una striscia di 6 punti consecutivi, interrotta da Hall. Gabriel firma il sorpasso di Brescia 30-29. Nonostante un grande Chacho Rodriguez, che mette a referto 5 punti consecutivi, Milano arriva all’intervallo lungo in svantaggio 36-37. L’ex Real Madrid diventa dominante nel terzo quarto ed entra in modalità onnipotenza, firmando il sorpasso 48-46: arriverà a quota 22 personali a fine partita. Milano difende bene (13 rimbalzi di Hines), Brescia forza qualche tiro, soprattutto con Mitrou-Long. I due liberi di Datome scrivono il 54-50 con cui finisce il terzo periodo. L’ultimo quarto si gioca ad altissima intensità, con Petrucelli e Della Valle (19 punti) in gran spolvero da una parte e i soliti Datome e Hall dall’altra. Milano si presenta agli ultimi minuti con il +4, anche per un libero sbagliato da Della Valle, e allunga con Hines. Brescia cerca di rientrare con grinta e generosità, ma non riesce mai a riportarsi a un possesso di distanza e cede 69-63, firmato da un libero di Delaney a 49” dalla fine. La successiva palla persa di Della Valle fa di fatto calare il sipario sull’incontro e regala il primo ticket per la finale a Milano.

BERTRAM YACHTS TORTONA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 94-82

Tortona scrive la favola di questa Coppa Italia di basket ed elimina la Virtus Bologna, che rimanda ancora l’appuntamento con il trofeo nazionale che manca dal 2012. In avvio di partita Bertram Yachts mette in ritmo l’intera squadra, mentre per Virtus segnano solo due giocatori: Belinelli mette presto a referto 8 punti, Jaiteh 6. Le squadre sembrano giocare più di posizione che di movimento, Tortona sfrutta le debolezze difensive di Belinelli e Mannion per spingere sull’acceleratore e trova il break di 9-0 per poi finire il primo quarto 24-18. La tripla di Teodosic sembra riavvicinare la Virtus, ma Derthona scrive un parziale di 14-3 con l’impatto dalla panchina di Filloy. Pajola e Weems riavvicinano Bologna dopo il +17 tortonese. Bertram Yachts difende bene e tira con il 43% dietro l’arco, arrivando all’intervallo lungo sul 50-41 nonostante la tripla acrobatica di Hervey sulla sirena. Al rientro in campo si presenta anche Macura, che realizza 10 punti in una manciata di minuti (dopo i soli due nel primo tempo) e sigla il +18. Quando entra in partita anche uno spento Mike Daum, con le sue prime due triple della partita, Derthona si porta 80-56 a fine terzo quarto. Virtus non muore mai e trova il parziale di 14-0, mentre Tortona si limita a giocare con il cronometro. L’ossigeno per la vittoria a Bertram arriva dalla lunetta, aiutato dal tecnico fischiato a Scariolo. Virtus cala a picco concedendo 16 rimbalzi offensivi, la tripla di Macura del 94-78 a 2’10” dalla fine manda i titoli di coda. E in finale va Tortona, la sorpresa di questa Coppa Italia.