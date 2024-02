Basket, Coppa Italia Final Eight: Milano spazza via Trento e vola in semifinale  

BASKET COPPA ITALIA

L’Armani supera la Dolomiti 80-57 nel primo quarto di finale, decisivo l’ex Shields con 14 punti

© Olimpia Milano Milano si prende la prima semifinale di Coppa Italia, trionfando contro Trento con il punteggio di 80-57. La Dolomiti rimane in partita solamente nei primi dieci minuti di gioco, grazie alle percentuali di un super Alviti. Dal secondo periodo in poi l’Olimpia vola via, con un attacco micidiale e una difesa perfetta (solo 18 punti totali concessi agli avversari nei due quarti centrali). Decisivo il solito Shields, autore di 14 punti.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-57

Si prende la prima semifinale di forza Milano, che spazza via Trento 80-57. Nei primi dieci minuti i meneghini vogliono subito far capire le loro intenzioni: tanto movimento del pallone e un attacco che funziona alla grande. La Dolomiti fatica a contenere le offensive avversarie, ma riesce a rimanere aggrappata alla partita grazie ad Alviti, autore di tre triple pesanti per restare punto a punto. La squadra di Messina continua a fare la differenza in attacco anche nel periodo successivo, soprattutto a rimbalzo. Trento smette di segnare nella seconda parte del quarto, e alla pausa lunga l’Olimpia conduce la gara di 16 punti, sul 39-23. Anche al rientro in campo dopo l’intervallo l’Armani non si ferma, e arriva al +23 con l’alley-oop targato Shields-Hall. Il quintetto di Galbiati è inerme di fronte alla supremazia biancorossa, e a seicento secondi dal temine paga ben trenta punti, sul 65-35. Moto d’orgoglio della Dolomiti nel periodo conclusivo, più per ridurre l’enorme divario che per provare l’impesa. Finisce 80-57, con Milano che vola in semifinale: eliminata Trento.

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino 80-57

Parziali: 20-17, 39-23, 65-35.

EA7 Emporio Armani Milano: Melli 3 (1/6, 0/1, 1/2 tl), Hall 9 (2/3, 1/4, 2/2 tl), Shields 14 (3/5, 2/6, 2/2 tl), Napier 9 (0/3, 1/4, 6/7 tl), Voigtmann 14 (5/6, 1/2, 1/1 tl); Tonut 5 (2/4, 0/1, 1/2 tl), Mirotic 5 (1/3, 0/2, 3/4 tl), Bortolani (0/2, 0/2), Flaccadori 6 (2/3, 2/4 tl), Ricci 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Hines 6 (3/3), Caruso 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl). All.: Messina.

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 12 (0/3, 4/10), Forray 9 (1/2, 1/3, 4/5 tl), Baldwin 6 (3/7, 0/4), Biligha 5 (2/5, 0/1, 1/1 tl), Grazulis 5 (1/2, 1/5); Alviti 9 (0/2, 3/4), Cooke 4 (2/4), Udom (0/1, 0/2), Mooney 3 (1/2, 1/2 tl), Niang 4 (2/2, 0/1 tl), Conti. All.: Galbiati.