Basket: continua il testa a testa in vetta tra Olimpia e Virtus Bologna

SERIE A

Milano travolge 95-77 Varese, i campioni d'Italia in carica battono 78-70 Reggio Emilia

La Serie A di basket continua a non avere un'unica padrona: Milano e Virtus Bologna, infatti, restano in vetta a pari merito dopo i successi contro Varese e Reggio Emilia. Al Forum, l'Olimpia domina i primi 30 minuti di gioco e travolge 95-77 l'Openjobmetis, che limita i danni solo nel finale. Alla Segafredo Arena, invece, i campioni d'Italia in carica faticano, ma restano a contatto con la formazione di Messina battendo 78-70 l'Unahotels. ipp

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-OPENJOBMETIS VARESE 95-77

Non c'è storia ad Assago: Milano travolge Varese e resta in vetta insieme alla Virtus Bologna al termine di un match ben indirizzato già nei soli primi 10 minuti. Nel quarto d'apertura, infatti, l'Olimpia concede soltanto 6 punti all'Openjobmetis, mai a segno dall'arco in avvio, realizzandone 20 e trovando subito un +14. Pur risolvendo i problemi offensivi e mettendo a referto 26 punti, gli ospiti faticano comunque a restare vicino alla formazione di Messina, che all'intervallo lungo è sul 54-32. La sfida si chiude definitivamente nella ripresa: a fine terzo quarto Milano è addirittura sul +30 (77-47), poi i padroni di casa si rilassano e Varese ne approfitta per rendere meno amaro il ko. Finisce comunque 95-77, con quattro giocatori in doppia cifra per Messina: Mitoglu è top scorer dei suoi con 14 punti, poi ci sono Tarczewski a 13 e Baldasso e Daniels a 12. Inutili, per la formazione di Roijakkers, i 18 punti di Woldetensae: secondo ko di fila per Varese, che resta a 20 punti in zona playoff dopo la tredicesima sconfitta in 23 partite.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 78-70

Non si fa attendere la risposta della Virtus Bologna, che batte 78-70 Reggio Emilia alla Segafredo Arena. Il +8 finale matura proprio nel primo quarto: 22-14 in favore dei campioni d'Italia in carica. Dopodiché, è perfetta parità nel conto degli altri tre quarti: 12-12, 21-21 e 23-23 i parziali degli altri periodi, con l'Unahotels di Caja che a lungo accarezza la possibilità di prolungare la sfida all'overtime, visto il -4 a 13 secondi dalla fine. Le Vu Nere, però, riescono a sopperire alle assenze di Marco Belinelli e Milos Teodosic grazie ad un fenomenale Kyle Weems, che chiude da Mvp e top scorer con 26 punti, 3 rimbalzi e un assist in 32 minuti di gioco. Altri due giocatori di Scariolo chiudono in doppia cifra: sono Shengelia (15 punti con 5/11 dal campo e 5/5 ai liberi) e Hackett (12). I 14 punti messi a segno sia da Hopkins che da Johnson e i 10 di Strautins, invece, non bastano alla formazione di Caja, che paga le assenze di Olisevicius, Diouf e Candi ma lotta fino alla fine: spirito ben testimoniato dalla perseveranza di Andrea Cinciarini, 9 punti e 12 assist. A far festa, però, è la Virtus Bologna, prima con 38 punti insieme a Milano. Dopo tre vittorie di fila, invece, Reggio Emilia perde e resta al quinto posto in classifica, in piena zona playoff.