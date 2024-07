Basket, clamoroso Sud Sudan: vittoria sfiorata con Team USA

verso parigi 2024

A Londra la squadra allenata da Royal Ivey si arrende 100-101 nella gara di preparazione ai Giochi di Parigi

Clamoroso alla O2 Arena di Londra! Nell'amichevole di preparazione ai Giochi di Parigi disputata questa sera a Londra, la nazionale di basket del Sud Sudan, che ha conquistato una storica qualificazione alle Olimpiadi ai Mondiali FIBA la scorsa estate, ha affrontato la grande favorita di Parigi, Team USA, che non aveva ancora perso partite nel corso di questa preparazione alle Olimpiadi (3-0) ma è andata davvero vicina a un ko che sarebbe stato storico. Ci è voluta una magia di LeBron James nei secondi finali (seguita da una difesa alla morte sull'ultimo tiro avversario) per evitare alle stelle di Steve Kerr una sconfitta che seppur arrivata in amichevole avrebbe avuto un'eco mondiale.

Gli USA, ancora senza Kevin Durant, iniziano in vantaggio ma presto vanno in difficoltà contro una squadra organizzata che non concede mai il temuto contropiede degli statunitensi, pressa in difesa e trova anche medie interessanti dall'arco. Il primo quarto si chiude con il già clamoroso vantaggio (+2) della nazione più giovane del mondo, ma è nel secondo quarto che accade l'incredibile: il Sud Sudan è padrone del campo, tocca il massimo vantaggio di +16 e si va all'intervallo con Team USA sotto di 14 punti 44-58.

La svolta dell'incontro dopo l'intervallo, con Team USA che alza notevolmente il ritmo e nel finale del terzo quarto piazza un parziale di 16-0 trascinato dalle magie delle sue stelle. I sudanesi però non si scompongono più di tanto e continuano nel loro piano gara impegnando gli USA fino alla fine con una grande prova di carattere e acume cestistico che porta Thor a segnare dall'arco per il sorpasso a 20 secondi dalla fine: 100-99. Nel finale palla a LeBron e The King va dentro riportando i suoi in vantaggio, ma poi ci vogliono una grande difesa e due tiri sbagliati dagli avversari per evitare una sconfitta clamorosa. La rivincita a Parigi, e con questi presupposti sarà tutta da vedere.