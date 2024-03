Basket, Cinciarini carica Pesaro: "Nelle ultime 10 gare dobbiamo cambiare la stagione" 

L'INTERVISTA

Le parole del bi-campione d'Italia sul periodo che sta vivendo la VL, impegnata nel weekend in Serie A di basket contro Trento

Andrea Cinciarini, leader tecnico e carismatico di una Carpegna Prosciutto Pesaro terz'ultima e a caccia della salvezza, ha parlato in vista del prossimo turno di campionato di basket contro la Dolomiti Energia Trentino. La formazione di Meo Sacchetti è reduce da un'entusiasmante successo sulla Germani Brescia, prima in classifica: "È stata sicuramente una vittoria molto importante. Una vittoria che mancava da due mesi. Abbiamo giocato molto bene contro un’avversaria che è meritatamente prima in classifica. In queste ultime dieci partite vogliamo cambiare la nostra stagione, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Farlo vincendo in maniera convincente contro la prima in classifica ci ha dato veramente molto morale".

Sull'apporto dell'ultimo arrivato in casa VL, Justin Wright-Foreman: "Si è inserito molto bene, tutti noi lo abbiamo accolto molto bene, ma soprattutto si è inserito in 24, 48 ore. È un giocatore dall’enorme talento, molto fisico, molto atletico. È un realizzatore, gli piace fare canestro, ma è anche bravo a passare la palla. Lui quando è entrato dalla panchina ci ha dato la scossa e tutti noi abbiamo saputo metterlo nelle giuste condizioni per farlo rendere al meglio. Poi è ovvio che la vittoria è una vittoria di tutti, come ha detto Justin dopo la partita. Si vince lottando tutti insieme e domenica contro Brescia l’abbiamo fatto".

Ora la sfida contro la Dolomiti Energia Trentino: "È una squadra molto molto fisica, è una squadra che gioca bene, che sta avendo un momento di flessione con tante sconfitte. Però nell’ultima partita a Reggio Emilia è sempre stata avanti, anche con più di dieci punti, e poi l’ha persa negli ultimi possessi. Ovviamente sappiamo cosa ci aspetterà: un’enorme pressione difensiva, una partita dura, fisica. Sappiamo che dopo Brescia dovremo continuare a giocare nella stessa maniera: in attacco passandoci la palla e cercando il tiro migliore, in difesa aiutarci, aiutarci e aiutarci, andando a rimbalzo tutti insieme, perché in queste ultime partite la differenza la fa veramente la voglia di vincere, la voglia di buttarsi su tutti i palloni, perché ogni squadra gioca per un obiettivo. Trento gioca per entrare nei play-off, noi per salvarci. Dobbiamo assolutamente far vedere che abbiamo voglia di portare a casa anche questa vittoria per continuare la tendenza positiva che abbiamo avviato con Brescia".