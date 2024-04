Basket, c'è il derby Olimpia-Virtus in Eurolega: Milano deve vincere e sperare

AGENDA EUROPEA

Appuntamento clou in Eurolega di basket con il derby d'Italia, Varese vuole la finale di Europe Cup

Il Forum è sold-out per il big match del penultimo round di Eurolega di basket: c'è il derby d'Italia tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, decisivo per l'Olimpia se vuole continuare la rincorsa ai play-in. Dodicesima nel ranking, la formazione di Messina deve vincere e sperare in un passo falso delle altre concorrenti (Efes, Žalgiris, Partizan, Valencia). Già con il pass per i play-in in tasca, le V Nere vogliono interrompere la striscia di cinque k.o. di fila in Europa.

© IPA

MERCOLEDÌ 3 APRILE

Appuntamento con la storia per l'Itelyum Varese, a caccia della finale di FIBA Europe Cup. Dopo aver battuto il Bahçeşehir College per 81-80 nella semifinale di andata, la formazione di Bialaszewski ci riprova in terra turca. Palla a due alle 19:00

VENERDÌ 5 APRILE

Alle 20:30 il Forum è pronto ad accendersi per quella che è molto più di una semplice sfida. Dopo la netta sconfitta di Kaunas contro lo Žalgiris, l'EA7 Emporio Armani Milano deve vincere in casa contro la Virtus Segafredo Bologna per non vedere sfumare definitivamente le pochissime speranze rimaste di accesso ai play-in. Nonostante la qualificazione già centrata alla prossima fase, la formazione di Banchi ha a sua volta bisogno di un successo che in Eurolega di basket manca da cinque gare, in trasferta addirittura dal 5 gennaio. L'unico precedente stagionale in casa dell'Olimpia si è chiuso con la vittoria degli uomini di Messina.

© IPA

AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna (venerdì 5 aprile, 20:30)