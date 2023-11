Basket, Bologna attende il Fenerbahçe in Eurolega: “Loro motivatissimi”

L'APPUNTAMENTO

Banchi e Hackett hanno parlato in vista del match di domani (alle 20:30 la palla a due) valevole per il 10º turno del più importante torneo continentale di basket

Uscita con una vittoria (contro Milano) e una sconfitta (ad Atene contro il Panathinaikos) dal doppio turno, la Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi si prepara al 10º round di Eurolega di basket con l'obiettivo di mantenere saldo il terzo posto in classifica. A Bologna arriva un Fenerbahçe reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta e un record di 5-4 che ha portato i turchi fuori dalle prime otto.

Le dichiarazioni di Luca Banchi alla vigilia della sfida: "Riceviamo la visita di un motivatissimo Fenerbahçe reduce da tre sconfitte consecutive che, con il recupero di Calathes, Guduric e Sanli, arriverà a Bologna ferocemente determinato a interrompere questa breve striscia negativa. Siamo tutti consapevoli che si tratterà di una gara particolarmente impegnativa contro una sicura protagonista di questa stagione, in grado di mettere in campo un incredibile arsenale offensivo ricco di talento ed esperienza, cui dovremo replicare giocando una gara ricca di energia, personalità e coraggio per competere con un avversario di tale importanza. Siamo certi che giocare di fronte ai nostri tifosi sarà determinante, perché il loro sostegno ci permetta ancora una volta di superare l'emergenza che stiamo vivendo, inseguendo un successo che darebbe ulteriore lustro a questo nostro inizio di stagione continentale".

Le parole di nel pre-gara di Daniel Hackett: "Il nostro prossimo avversario è una delle candidate sulla carta alle Final Four di Eurolega. Hanno un roster molto profondo, con tanti giocatori di talento soprattutto sugli esterni come WIlbekin, Dorsey, Guduric, Calathes. Dobbiamo essere pronti a una grande battaglia sportiva, sia in area che sul perimetro. Ci stiamo preparando al meglio, facendo le nostre cose e ovviamente partendo dalla nostra difesa. Contiamo molto anche sul supporto del nostro pubblico, per giocare una gara a testa alta e senza paura".