Basket, Bologna attende l'ASVEL in Eurolega: "Mettiamoci l'orgoglio"

PRE-PARTITA

Alla Virtus Segafredo Arena arriva l'ex-squadra di Gianmarco Pozzecco, l'ASVEL Villeurbanne ultimo nell'Eurolega di basket

© ufficio-stampa Dopo un ultimo doppio turno di Eurolega di basket complicato con due sconfitte su due, la Virtus Segafredo Bologna ha la grande occasione di rialzare la testa nel Round 22 contro l'ASVEL Villeurbanne ultimo in classifica. Tre gli indisponibili per la formazione di Luca Banchi: Ognjen Dobric, Devontae Cacok e infine Toko Shengelia, out per un problema alla schiena che lo terrà ai box anche per la prossima giornata di campionato.

Le dichiarazioni di Luca Banchi alla vigilia della gara europea: “L’ASVEL è una squadra dotata di grande fisicità e di atletismo, combinata al talento di giocatori esperti la cui pericolosità ed esuberanza cercheremo di contenere con una prestazione orgogliosa e coraggiosa. Daremo il massimo per sfruttare al meglio le nostre potenzialità, confidando che il sostegno del nostro pubblico possa darci tutte le risorse necessarie per andare oltre l’emergenza del momento”.

Il pre-partita di Achille Polonara: “Domani ci aspetta una partita dura, contro una squadra fisica e atletica come l’ASVEL, una squadra a cui piace correre in contropiede. Dovremo essere bravi nella transizione difensiva per limitare i loro punti di forza. In attacco dobbiamo giocare il nostro basket”.