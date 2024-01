Basket, Sassari esonera Bucchi: c'è Markovic al suo posto

CAMBIO IN PANCHINA

Lascia la formazione al 12º posto nella Serie A di basket, a +4 sulla zona retrocessione: "Le nostre strade si separano solo per le fredde regole dello sport". Ufficiale il nome del sostituto

Inaspettato, forse anche sorprendente. Qualche difficoltà nel corso della stagione, la timida ripresa, e ora la decisione definitiva: il Banco di Sardegna Sassari ha esonerato Piero Bucchi. Il presidente Sardara ha aperto la conferenza stampa in Club House parlando proprio di questa scelta: "Ci tengo a ringraziare personalmente Piero e la sua famiglia per il lavoro e il supporto in questi due anni. Piero è molto più di un allenatore, è una persona eccezionale di grandi valori umani e con una grande dedizione al lavoro. Oggi le nostre strade si separano solo per le fredde regole dello sport. A lui, a Mariolina e alla sua bella famiglia, il mio più sentito ringraziamento".

© ufficio-stampa

Contestualmente è arrivato il comunicato ufficiale del club sardo sul sostituto di Bucchi, Nenad Markovic, che raccoglia una formazione attualmente al 12º posto nella Serie A di basket: "La Dinamo comunica ufficialmente di aver ingaggiato fino al 30 giugno 2025 Nenad Markovic, 55 anni bosniaco di Doboj, come capo allenatore della prima squadra. Padre bosniaco e madre croata, è cresciuto nel KK Bosna giocando tra gli altri insieme a Danilovic. Ha militato in grandi club, tra cui Limoges, Valencia, Olympiakos e Badalona con parentesi nel 92-93 nella storica Stefanel Trieste. Il secondo allenatore straniero in Serie A della storia di Sassari dopo la parentesi Markowski, anche lui arrivato in corsa".