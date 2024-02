Basket, l'annuncio di Costa scuote Pesaro: "A fine stagione lascio il club"

LA DECISIONE

Il presidente della VL lascia dopo 12 anni: "Chiunque arriverà dopo di me avrà una squadra sana e forte"

© ufficio-stampa È arrivato in conferenza stampa l'annuncio del presidente della Carpegna Prosciutto Pesaro, Ario Costa: "Mi rivolgo a voi con un cuore grato e addolorato, perché al termine della stagione sportiva dirò addio a questo club". Si volta pagina in casa VL, storica società di basket che sta vivendo una delle sue stagioni più complicate: penultima a pari punti con Treviso, a +2 dal fondo della classifica.

"Questo posto lo chiamo “casa” da giocatore, da dirigente e poi presidente - continua Costa. Un grande onore servire come presidente e credo sia giusto favorire un ricambio nella governance aziendale. Abbiamo sempre fatto il massimo, con unità e impegno. A ogni singolo consorziato, sponsor e tifoso dico grazie, ovviamente così come a tutti quelli che hanno lavorato con me. Lo dico in tempo per dare modo e tempo per dare una nuova governance alla società. Io non iscriverò più la squadra al campionato. Lo dico oggi, così c'è il tempo per poter ricostruire quello che ho lasciato. Chiunque arriverà dopo di me avrà una squadra sana e forte".

Neanche un cambio di allenatore, con l'arrivo di Meo Sacchetti, ha fin qui cambiato una stagione su cui incombe lo spettro retrocessione: "Lasciare con una retrocessione mi dispiacerebbe moltissimo. Ma credo di essere uno sportivo e aver capito il concetto dello sport. Non è solo vincere e avere tutto positivo. Ci sono anche momenti negativi. Una retrocessione non sarebbe la fine del mondo. La cosa importante è che la società ci sia, sia sana. La cosa più importante è aver salvato una società. Io e Luciano Amadori quando abbiamo preso questa patata era a mille gradi, eravamo più di là che di qua. Oggi siamo seri, trasparenti, non abbiamo nulla da dare o chiedere a nessuno. Siamo il terzo pubblico d'Italia. Retrocessione? Amen. Può retrocedere anche Pesaro".

© ufficio-stampa

Ancora il presidente, Ario Costa, sulla decisione di lasciare: "Non c'è stata stampa, contestazione, nulla che mi abbia influenzato a prendere questa decisioni. Ci mancherebbe mi facessi influenzare. Ho scelto tranquillo, ho deciso di fare questa scelta perché ritengo che dopo 12 anni sia giusto dare intercambiabilità ai vertici del club. Non ho deciso oggi di abbandonare la VL, ma ripeto non mi dimetto. Anche a maggio. Non mi dimetto, ma lascio. Non ci sono crisi, né terremoti. Purtroppo abbiamo un terzultimo posto da difendere. Ma questo è sport. Chi non capisce questo non deve parlare di sport: è stata una mia decisione anche per rimettermi in discussione, ancora non so dove. Penso di avere esperienza per poter provare a fare altro, anche nello sport".