Basket, a Reggio Emilia una piazza per Kobe Bryant

Il Comune di Reggio Emilia intitolerà una piazza al campione di basket NBA Kobe Bryant e a sua figlia Gianna. L'inaugurazione si terrà martedì a mezzogiorno, nel giorno del primo anniversario della loro morte, il 26 gennaio scorso, nel tragico incidente in elicottero a Calabasas, in California. Lo spazio - che prenderà il nome di Largo Kobe e Gianna Bryant - si trova proprio vicino al palazzetto dello sport di via Guasco, dove gioca la Pallacanestro Reggiana nel campionato di Serie A. Squadra, allora denominata Cantine Riunite, in cui militò negli anni '80-'90 il padre di Kobe, Joe Bryant, mentre il piccolo Kobe dall'89 al '91 faceva già canestri su canestri nelle giovanili del club biancorosso.

Nello stesso spazio è stato inoltre piantato un gingko biloba, sempre dedicato al cestista, scomparso a 41 anni, e a sua figlia che aveva 13 anni. Alla cerimonia di intitolazione - sobria per rispettare le normative anti-Covid - saranno presenti il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e il presidente della Camera di Commercio, Stefano Landi, ex patron e oggi socio della Pallacanestro Reggiana. Presenti anche alcuni amici del campione.

L'iniziativa, realizzata col patrocino dell'ambasciata Usa in Italia, vedrà scoprire una targa e contemporaneamente verrà aperta una mostra fotografica all'aperto con maxi immagini dedicate a Bryant: grazie al Qr-Code si potranno ascoltare le narrazioni della sua vita dalle voci di Gianluca Gazzoli conduttore Radio Deejay, di Andrea Menozzi e Mauro Cantarella entrambi allenatori di Kobe, dell'attrice Eleonora Giovanardi e dal cantante Max Collini degli Offlaga Disco Pax. I testi sono curati da Raffaele Ferraro, fondatore della celebre pagina facebook dedicata al mondo del basket 'La Giornata Tipo'.

Infine alle 18 dello stesso giorno al PalaBigi, il cestista reggiano Niccolò Melli, oggi ala dei New Orleans Pelicans in NBA e il capitano della nazionale italiana di basket, Gigi Datome, assieme ai protagonisti dei podcast, racconteranno il legame di Kobe Bryant con Reggio Emilia. L'evento si potrà seguire in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. Lunedì e martedì la fontana di fronte al teatro Valli in centro città e gli archi dei ponti di Santiago Calatrava saranno illuminati di giallo e viola, i colori dei Los Angeles Lakers, squadra con cui il 'Black Mamba' ha scritto la storia della palla a spicchi.