GRANT BASILE-TORTONA, I RETROSCENA DEL PRESIDENTE PICCHI

Sulle pagine de Il Piccolo, il presidente della Bertram Yachts Tortona Marco Picchi ha approfondito i motivi della separazione contrattuale con Grant Basile avvenuta nell'estate dei piemontesi: "Basile avrebbe avuto un rinnovo di contratto automatico a giugno 2024 in caso ottenimento dello status di italiano. Questa condizione in quel momento non c'era, quindi abbiamo proposto un nuovo contratto con l'idea di mandarlo in prestito. L'agente del giocatore ha preferito uscire dal contratto e mandarlo in A2 a Cantù. Ovvio che l'esordio in Nazionale e l'acquisizione dello status di italiano cambia la posizione del giocatore. L'estate scorsa avremmo dovuto inserirlo da straniero nel nostro roster e abbiamo fatto altre valutazioni, anche di natura economica. La nostra idea era rinnovarlo e mandarlo in una prima lega per seguirne lo sviluppo. Ma il ragazzo ha fatto altre scelte".