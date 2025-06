Cantù, il primo obiettivo è la conferma di Grant Basile

Secondo quanto riferito a PianetaBasket e SuperBasket, i canturini e il 25enne nato a Milwaukee avrebbero raggiunto un accordo per un rinnovo di contratto. La formula sarebbe quella dell'1+1, senza clausole di uscita a stagione in corso per NBA/Eurolega. Grazie all'esordio con Italbasket nell'ultima finestra di qualificazione a Eurobasket 2025, Basile risulterà un giocatore italiano nelle liste della prossima LBA, fondamentale per permettere alla neopromossa Cantù di sostenere il modello 5+5 prospettato dalla dirigenza.