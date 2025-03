Reggio Emilia, Barozzi: "Malaga? Bello sfidare i campioni"

Il Direttore Sportivo della UnaHotels Reggio Emilia, Filippo Barozzi, ha commentato l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Basketball Champions League, che vedranno la Reggiana impegnata con l'Unicaja Malaga: "Sarà davvero bello e stimolante sfidare i campioni in carica della BCL, una squadra forte e titolata come l'Unicaja Malaga. Affronteremo questi quarti di finale col grande orgoglio di essere riusciti ad arrivare fino a questo punto della manifestazione, tra le migliori 8. Come abbiamo sempre fatto, scenderemo in campo con motivazione e determinazione, sognando tutti insieme la qualificazione alla Final 4".