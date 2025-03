Reggio Emilia, Barford: "Ho perso qualche kd durante la pausa Nazionali"

Intervistato sulle pagine della Gazzetta di Reggio, la guardia dell'UnaHotels Reggio Emilia ha parlato del momento dei biancorossi di Priftis, tra lo scontro diretto per i Playoff di LBA con Venezia (domenica, ore 19.30) e quello per il passaggio del turno in BCL col Pektimspor (martedì 25, ore 20): "Quarti di BCL? Se ci riuscissimo, sarebbe fantastico per noi e per il club. È sempre bello andare avanti e continuare a giocare partite contro avversari di alto livello, alla fine è per questo che siamo qui. Sfida con la Reyer? Sarà un grande test per noi, loro ultimamente stanno giocando molto bene, vengono da una striscia di successi notevole. Sono una squadra ben bilanciata, profonda e con soluzioni in tutti i ruoli. Faremo di tutto per vincerla davanti al nostro pubblico. Il mio ruolo nel gruppo? Penso di aver trovato un ottimo ritmo e un buon equilibrio. Ho perso qualche chilo durante la pausa nazionali e ho riflettuto molto su me stesso, facendo un po' di auto-terapia e ora onestamente mi sento alla grande. Onestamente, credo che questo gruppo sia davvero speciale. Siamo molto uniti dentro e soprattutto fuori dal campo. Penso che abbiamo trovato un buon equilibrio di squadra, lo si vede anche nelle partite che abbiamo perso, perché in quelle gare abbiamo comunque fatto ottime cose".