Banchi: "Bravi a crederci sotto di 13. Ora a Milano con personalità"

VIRTUS BOLOGNA

L'allenatore della Segafredo orgoglioso della rimonta dei suoi: "Abbiamo imposto la nostra aggressività e limitato il loro talento"

© IPA Solidità difensiva e grande presenza a rimbalzo. Sono tra le chiavi del successo della Virtus Bologna che pareggia la serie con Milano dopo un inizio da brividi.

Così Luca Banchi in conferenza stampa dopo la partita: "Abbiamo ripetuto una gara molto solida dal punto di vista difensivo, riuscendo a fermare il loro talento e la fluidità solida del loro gioco. Rilevante anche stasera lo sforzo fatto a rimbalzo per colmare i gap fisici. E credo determinante quando sul -13 nel secondo quarto abbiamo continuato a credere nella possibilità di invertire l'inerzia della partita e l'abbiamo fatto nonostante davanti ci fosse una delle migliori squadre in Europa. Lo abbiamo fatto imponendo aggressività, e con questa personalità dovremo approcciare la prossima partita".

La svolta è arrivata grazie al protagonista probabilmente meno atteso: "Mickey ha messo al servizio le sue qualità per cercare di garantire consistenza. Ci sono dettagli da curare, alla luce di quanto emerso in gara 1 credo fosse necessario avere anche questa possibilità nel nostro arsenale e lui ha saputo rispondere egregiamente. Cordinier? Ha avuto un buon impatto in queste due partite, è un giocatore di cui abbiamo saputo apprezzare le qualità che in certi frangenti possono renderlo protagonista. Ma sappiamo che si tratta solo del primo episodio di questo playoff, eviterei di andare a scandagliare le prestazioni singole. Perché è come squadra che dobbiamo tenere testa a Milano, ognuno di loro deve mettere quel piccolo passo, sforzo che ci serve per tenere alta l'attenzione del nostro gioco. Sono partite di durezza assoluta, serve uno sforzo comune".