Tortona, Baldasso: "Momento difficile, bisogna uscirne come squadra"

Intervistato sulle pagine di Tuttosport, Tommaso Baldasso (guardia Bertram Yachts Tortona) ha presentato così l'avvicinamento dei piemontesi alla sfida con Brescia della Frecciarossa Final Eight: "Siamo in un momento difficile, di flessione, bisogna cercare di usarne tutti assieme, come squadra. Affrontiamo la prima della classe a fine girone d'andata. E bisogna cercare di fare il massimo, pensare prima a noi, giocare una partita buona e poi vedere cosa succede. Giocare a Torino? Una bella emozione, sono molto contento. Sono partito dieci stagioni fa da Torino. Sono sicuro che emozione sarà tanta e che comunque mi ricorderò tante facce con cui ho condiviso mille momenti. Per me, che sono molto emotivo, sarà un bel momento. Poi dovrò resettare alla palla a due. Il mio percorso? Allenandomi vedevo che miglioravo, venivo chiamato nelle nazionali giovanili. Ho capito che c'era una strada percorribile. Ma ci ho sempre creduto tanto e l'ho avuto come unico sogno. Mio fratello Lorenzo mi faceva da esempio ed è stato un vantaggio, anche per il coraggio di usare di casa e provarci. Verso i 16 anni ho deciso di dare tutto quello che avevo. E devo molto alla famiglia, gli allenatori, mi hanno sempre fatto capire che richiedeva tanti sacrifici. Bisogna essere sempre umili. È un sogno che richiede tempo e pazienza e una serie di cose a cui rinunciare".