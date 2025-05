Panathinaikos, Ataman: "Non abbiamo trovato una soluzione"

Direttamente dalla sala stampa della Etihad Arena è arrivato il commento di Ergin Ataman (coach Panathinaikos) a margine della sconfitta dei suoi nella semifinale di Eurolega col Fenerbahce (82-76): "Voglio congratularmi con il Fenerbahce perché ha meritato la vittoria. Loro hanno giocato molto meglio di noi, soprattutto in difesa. Non abbiamo trovato una soluzione ai cambiamenti, da uomo a uomo, abbiamo fatto molti errori. Nel secondo tempo, quando siamo tornati, abbiamo cercato di trovare soluzioni vicine con Lessort, abbiamo perso Nunn per i 5 falli e non abbiamo sfruttato le occasioni. Nell'1vs1, McCollum è stato eccezionale. Sono stati impossibili da fermare offensivamente, hanno battuto i nostri giocatori sul perimetro in 1vs1 e abbiamo perso la partita. Non abbiamo trovato buone soluzioni in attacco, non abbiamo trovato soluzioni dalle ali forti. I giocatori perimetrali hanno provato ad attaccare, ma il Fenerbahce ha giocato una buona difesa nel pitturato e non abbiamo trovato i passaggi giusti. Hanno segnato solo i giocatori che avevano la palla in mano".