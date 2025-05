Panathinaikos, Ataman: "Vinceremo un'altra Eurolega? Sono sicuro"

Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Final 4 di Abu Dhabi, Ergin Ataman (coach Panathinaikos) ha parlato così dell'atto conclusivo dell'Eurolega 2024/25: "L'Eurolega è migliorata in questi 25 anni. A mio parere, la competizione e il basket giocato in Eurolega sono decisamente migliori di quelli dell'NBA, in questo momento. Molti in Europa hanno smesso di seguire l'NBA, ma seguono l'Eurolega. Non mi interessa molto vincere e fare il back to back (due titoli consecutivi). Sono orgoglioso di aver vinto le 3 Final Four a cui ho partecipato negli ultimi 4 anni. Sono sicuro che la mia squadra è pronta a lottare, pronta a vincere, e sono sicuro che vinceremo un altro titolo di Eurolega, come l'anno scorso".