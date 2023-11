Asvel ko all'ultimo tiro, Pozzecco non ci sta e attacca gli arbitri 

DOPO ASVEL-BAYERN

Show in campo tra Villeurbanne e Bayern Monaco, partita pazzesca decisa dopo due overtime e vinta dai tedeschi. A fine partita il Poz si scatena e protesta contro le decisioni arbitrali.

Pozzecco a fine partita è una furia contro gli arbitri















© Da video 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima partita di Eurolega nella nuova LDLC Arena - un gioiello da 12.000 posti - ha regalato emozioni e spettacolo. Dopo 2 supplementari il Bayern Monaco ha rovinato la festa all'Asvel di Gianmarco Pozzecco che perde 100-101. Decide un libero di Niels Giffey, andato in lunetta dopo un fischio degli arbitri che ha fatto infuriare il Poz.

Al temine della partita il coach dell'Asvel e dell'Italia si è scagliato verso gli arbitri per protestare in maniera vibrata, contestando soprattutto l'ultimo fischio che ha portato al punto della vittoria per il Bayern Monaco. In sala stampa Pozzecco ha attaccato la direzione arbitrale: "C'è qualcosa che non riesco proprio a capire. Lasciateli giocare, lasciateli vincere o perdere. Questa cosa mi fa impazzire... Loro non capiscono, qualcuno non capisce che questo sport è diverso. A due secondi dalla fine poi... Io non riesco a capire. Ho provato a spiegarglielo (riferito all'arbitro, ndr), ma abbiamo due visioni differenti. Ho perso un milione di partite nella mia carriera, diventeranno un milione e una. Ma sono triste per i miei giocatori. Mi ha fatto male vedere la loro facce nello spogliatoio".