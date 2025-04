Stando a quando specificato da La Prealpina, l'interesse che Elisèe Assui ha generato con le sue prestazioni in LBA con l'Openjobmetis ha suggerito a Varese di inserire una escape, valida per tutte le squadre non di NBA, del valore di €300.000. In Italia è l'Olimpia Milano quella più attenta alla situazione contrattuale del giocatore, mentre diversi college NCAA hanno approcciato l'entourage del classe 2006.