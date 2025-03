Trieste, Arcieri su Valentine: "Da NBA, gioca con talento e spirito"

A margine della vittoria sulla Virtus Segafredo Bologna, il General Manager della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri ha elogiato uno dei grandi protagonisti di serata: "Denzel Valentine? L'ultima volta che ha giocato era metà febbraio. Un ragazzo che non gioca da un mese, torna e gioca così. Per me è un po' impressionante. Molto pronto per giocare, fa tante cose in campo. Denzel gioca con talento, ma anche spirito, anche quello è importantissimo. Averlo è fondamentale, un giocatore da NBA. Non ci sono segreti, la sua risposta dopo settimane senza giocare è fondamentale, siamo contenti per lui. Nello spogliatoio è venuto a dirmi che gli dispiaceva perché aveva fatto degli errori. Ma ha giocato benissimo, quello è anche l'idea che ha in testa di migliorare e aiutare sempre la squadra".