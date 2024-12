Trieste, il punto sugli infortuni di Ross, Brown e Reyes

Così ha parlato il GM di Trieste, Michael Arcieri, nel post partita del PalaSerradimigni (sconfitta 98-86 con Sassari): "Ross, nel corso del match, ha sentito un fastidio alla coscia. Niente di particolarmente serio, ma non potevamo rischiarlo senza essere certi che non fosse nulla di grave. Faremo le valutazioni del caso nei prossimi giorni. Niente di serio neanche per Brown: Markel ha preso un colpo al ginocchio e sentiva dolore. Verificheremo anche con lui la situazione nei prossimi giorni. Discorso diverso per Reyes: sta lavorando ma non è ancora pronto. Per Justin servirà ancora un po' di pazienza".