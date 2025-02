Trapani, Antonini: "Scelte faccio ancora fatica a comprendere"

Il presidente dei siciliani ha affidato a X il proprio pensiero sulla sconfitta nei quarti di finale con Trieste: "Complimenti vivissimi a Trieste del mio amico Paul Matiasic per la vittoria di questa sera. Anche lei, da neopromossa, sta facendo un grandissimo lavoro. Peccato perché la partita era finita: palla a noi, in 3 occasioni, scelte errate di possesso e di uomini che faccio ancora fatica a comprendere. Siamo alla 5ta sconfitta nelle ultime 9 partite, La terza consecutiva. Meno male che c’è la sosta che servirà ora a ripartire per cercare di ritornare a essere la squadra brillante di 1 mese fa. Magari ritorneranno tutti a essere più sereni".