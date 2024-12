Trapani, Antonini: "Basket poco vendibile perché non si è evoluto"

All'interno di un'intervista sul Corriere dello Sport che spazia dal rapporto con Diego Armando Maradona al tifo laziale, il presidente di Trapani Valerio Antonini è tornato a riflettere sull'inibizione ricevuta in seguito alle espressioni rivolte all'arbitraggio di Milano-Trapani: ""Arbitri con più giudizio". Spendo e devo stare zitto? Il basket è poco vendibile perché non si è evoluto, è mancata una progettualità sana, intelligente. Adesso siamo tutto il basket della Sicilia: palazzetto esaurito, 4.900 spettatori a partita, abbiamo fatto uno stress test dei biglietti arrivando a valutarli 250 euro l'uno. Non si meravigli: Trapani e Erice fanno 120mila abitanti, la provincia arriva a 600mila, è una bella realtà"