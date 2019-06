Anthony Davis a LA, la nuova NBA prende forma

16/06/2019 di GABRIELE CATTANEO

La notizia tanto attesa è arrivata: Anthony Davis raggiunge Lebron James a Los Angeles. I Lakers convincono New Orleans, cedendo Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart e tre prime scelte, compresa la numero 4 di quest'anno. I gialloviola battono la concorrenza di Boston che preferisce non privarsi del proprio gioiello Jason Tatum. Ora i Lakers diventano i favoriti per il prossimo campionato secondo i bookmakers di Las Vegas, ma il mercato non è finito.