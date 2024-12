Scafati, nel reparto guardie arriva Sacar Anim

La Givova Scafati Basket è lieta di comunicare di aver trovato un accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Sacar Anim. Esterno di estrema affidabilità su ambedue i lati del campo, il classe 1997 arriva dall'Igokea a completare l’organico a disposizione di coach Damiano Pilot dopo l’uscita di Jordan McRae. "L'inserimento di Anim (per lui un'esperienza in Italia Reggio Emilia, stagione 2022/23) è pensato per portare solidità ed energia nella metà campo difensiva, e aggiungerà versatilità al nostro attacco. È un giocatore con esperienza in campionati europei di alto livello, e avere già affrontato il campionato italiano di recente è sicuramente, sia per lui che per noi, un valore aggiunto", le parole nel comunicato ufficiale del DS Agostinelli.