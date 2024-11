Pistoia, si presenta Smith: "Posso portare tanta energia"

Nella giornata di ieri si è ufficialmente presentato alla stampa Andrew Smith, nuovo centro di Pistoia, reduce dall'esperienza in Ungheria all'ALBA Fehervar: "In sostanza, sono rimasto fermo soltanto tre settimane. Parlando col mio procuratore gli ho espresso la volontà di tornare a giocare in Italia perché, qui, mi è piaciuto molto sia il Paese che il campionato. La prima impressione che ho avuto a Pistoia è molto buona anche se in questi giorni ci siamo allenati con qualche assenza perché, causa pausa per le Nazionali, non eravamo al completo. Col passare dei giorni inizierò a parlare in maniera più approfondita con tutti i compagni, ma sia capitan Della Rosa che Saccaggi mi hanno già offerto il loro aiuto nel caso avessi bisogno di qualcosa. E poi in Florida ho giocato in alcuni tornei sia con Maverick Rowan che Michael Forrest, quindi l’inserimento è sicuramente più facile. Farò di tutto per giocare i miei primi minuti già nella prossima trasferta di Treviso (sabato 30, ore 20.30). Non vedo l’ora di tornare sul parquet: non mi manca comunque molto a raggiungere il top della condizione ma devo solo continuare ad allenarmi duramente per ritrovare il ritmo-partita. A questa squadra posso portare sicuramente tanta energia e, in una squadra di realizzatori come questa, posso offrire il mio contributo in difesa portando forza fisica sotto le plance. Per fare questo servirà intensità, catturare rimbalzi e proteggere il canestro dalle penetrazioni avversarie: al coach ho dato la mia massima disponibilità e seguirò le indicazioni che mi darà".