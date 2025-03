Varese, Alviti: "È il momento di far emergere il carattere"

Intervistato "da avversario" (e da ex, vista l'esperienza in Veneto dal 2018 al 2020) sulla Tribuna di Treviso, l'ala dell'Openjobmetis Varese ha presentato il posticipo-salvezza del Palaverde (domenica, ore 20): "Certamente non attraversiamo un buon momento, anche se dobbiamo considerare il valore degli avversari affrontati: ci siamo misurati con Milano e Trento, a Trapani e Tortona abbiamo perso ai supplementari, contro Reggio Emilia non abbiamo fatto una grande prestazione. Adesso dovremo affrontare le dirette concorrenti per la salvezza e dovremo dare il 100%. Dopo Treviso avremo Scafati e Napoli, squadre che, come la nostra, lottano per salvarsi: è il momento di far emergere il carattere. Treviso nell'ultima giornata ha perso male in casa contro Sassari, per cui immagino che l'approccio dei nostri avversari sarà molto differente, sicuramente più aggressivo. E noi dovremo farci trovare pronti. Il passaggio da Mandole a Kastritis? Passare da un tecnico all'altro non è mai così facile, bisogna adattarsi alle sue idee, ritrovare certi meccanismi. Mentre prima la nostra pallacanestro era soprattutto offensiva con il corri e tira, oggi con Kastritis curiamo di più la parte difensiva, cerchiamo insomma di mettere in campo una maggiore fisicità, mentre in attacco non c'è stata alcuna modifica sostanziale".