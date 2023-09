Allianz al fianco di Derthona: presentata la partnership per sviluppare il settore giovanile

basket

Il gruppo assicurativo-finanziario affiancherà fino al 2027/28 i "Leoni" di Tortona

© ufficio-stampa Allianz e Derthona Basket hanno presentato questa mattina in Torre Allianz la partnership che vedrà il gruppo assicurativo-finanziario al fianco della società sportiva di Tortona. Allianz affiancherà per cinque stagioni sportive fino al 2027/28 i “Leoni” di Tortona con un focus particolare sul settore giovanile, e sosterrà Derthona nei suoi nuovi progetti sociali, allo scopo di puntare sullo sport come promotore dei valori di inclusione e valorizzazione del potenziale di ognuno, in particolare dei più giovani. Il Derthona Basket è stato protagonista di una grande ascesa negli ultimi anni ed è divenuto polo di aggregazione di molti giovani atleti di tutte le età. Recentissima, la vittoria del titolo Campionesse d’Italia 3 x3 Under 16 femminile conquistato dalle Giraffe del Derthona Under 16.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha sottolineato la missione di assicurare il futuro delle persone, anche contribuendo alla collettività e alle comunità locali con progetti coinvolgenti e inclusivi: "Allianz considera le nuove generazioni la parte vitale della società. Ci ha pertanto colpito l’importante attività che svolge il Derthona Basket in campo giovanile, con successo, e questa è stata la nostra motivazione principale nello stringere la partnership. Il basket, in quanto sport di squadra, ha il valore di premiare i comportamenti basati sulla fiducia interpersonale, la determinazione, la solidarietà e la collaborazione. Valori in cui Allianz si riconosce e che, anche grazie alla nostra nuova partnership, ci auguriamo potranno contribuire ai futuri successi della società sportiva del Derthona”.

© ufficio-stampa

Marco Picchi, Presidente del Derthona Basket, ha sottolineato: “Negli ultimi anni siamo stati protagonisti in palcoscenici sempre più prestigiosi e importanti. Essere qui in una location così bella, per presentare una partnership di questa rilevanza, è motivo di grande orgoglio per noi. Avere un partner come Allianz al nostro fianco, con un occhio di riguardo per il settore giovanile, rappresenta un ulteriore tassello della nostra crescita e ci fa guardare con fiducia e ambizione agli obiettivi che ci attendono nel presente e nel futuro”.

L’Amministratore Delegato del Derthona Basket, Ferencz Bartocci ha poi introdotto i progetti sociali che coinvolgono anche le istituzioni scolastiche locali e Luca Massaccesi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale bullismo e disagio giovanile che propone campagne di comunicazione e sensibilizzazione su queste tematiche, ha presentato uno studio sulle problematiche che impattano sul benessere dei giovani, evidenziando come lo sport possa attivamente contrastarle anche grazie alla solidarietà.

È quindi salita sul palco la squadra femminile Under 16, con l’allenatore Franco Balduzzi, per celebrare la recente vittoria, a fine agosto, del titolo di Campione d’Italia per lo Scudetto Under 16 di basket 3x3. A seguire, il momento di presentazione della maglia ufficiale di gioco del nuovo campionato 2023/2024.