Pistoia, Allen: "Salvezza? Dobbiamo giocare come un grande gruppo"

Sulle pagine del Resto del Carlino si trovano le parole della guardia americana, arrivata a Pistoia da qualche settimana e miglior giocatore dell'Estra nella sconfitta a Milano (19 punti): "Sono tornato in forma? Sì: è il frutto di 10 mesi di dura e continua riabilitazione, lavoro quotidiano e cibo controllato. Ho completamente recuperato dall’infortunio e sono tornato a fare quello che amo fare di più: giocare a basket. È stata una benedizione essere tornato in campo. La firma con Pistoia? Ho accettato subito perché l’obiettivo principale una volta guarito dall’infortunio era quello di tornare a giocare nel campionato italiano. È arrivata Pistoia e ho accettato la sua offerta fino a fine stagione. Siamo una buona squadra, lo staff tecnico è di livello eccellente e i tifosi molto caldi. Ci manca un po’ di fiducia e per cercare di raggiungere la salvezza dobbiamo giocare come un grande gruppo e lottare fino all’ultimo come se fossimo una grande famiglia".