Pistoia, Allen: "Il nostro problema è il terzo quarto"

Nella giornata di ieri, Pistoia ha presentato il suo penultimo acquisto, la guardia Kadeem Allen. Queste le prime parole ufficiali della guardia americana in biancorosso: "Personalmente è stato bellissimo tornare a fare quello che mi piaceva, specialmente dopo un periodo così lungo: adesso penso soltanto a lavorare e crescere giorno dopo giorno. So benissimo di essere arrivato in un momento complesso: dopo aver parlato col presidente, col DS e col coach è stata una piacevole ripartenza. Il clima fra noi? Nonostante quello che stiamo vivendo, nello spogliatoio c’è affiatamento: i miei compagni sono ottimi, lavoriamo bene durante la settimana per poter, poi, provare a fare il massimo in campo. E, a questo proposito, non posso far altro che ringraziarli per come mi hanno accolto. Adesso ci aspettano partite contro squadre da Eurolega (trasferta a Milano e in casa con la Virtus nei prossimi due turni), ma l’obiettivo da darci è sempre lo stesso: provare a vincere. L'ultima esperienza a Forlì? Non credo che oramai ci sia troppa differenza tra Serie A e A2: in Serie A avere tanti americani fa sì che ci sia maggior qualità, ma tantissimi giocatori di A2 meriterebbero di stare anche al piano di sopra. Nello spogliatoio sappiamo che finché la matematica non ci condanna noi dobbiamo lottare e, quindi, vogliamo tenere accese ancora le speranze: nessuno di noi ha mollato. Da quando sono qui ho notato che il nostro problema è il terzo quarto: con Sassari, per esempio, non siamo stati compatti e ci siamo disuniti, penso si tratti soprattutto di una questione di fiducia da mettere in campo nei momenti di difficoltà".