Alla Virtus Bologna il derby di Eurolega: Milano battuta in rimonta

EUROLEGA

Scariolo si impone 89-84 su Messina in una partita senza ambizioni di classifica: entrambe sono fuori dai playoff

© Getty Images Nel derby italiano tra Bologna e Milano, nell’ultima giornata di Eurolega, vince la Virtus, che batte l’Olimpia 89-84. I meneghini sfruttano un approccio molle degli emiliani e volano subito sul +12. La reazione dei padroni di casa arriva grazie a Belinelli e Hackett, che guidano la rimonta. Decisivi gli ultimi dieci minuti quando Bologna porta a casa il match. Cambia poco in classifica, dove entrambe le squadre sono fuori dai playoff.

Il derby italiano dell’ultima giornata di Eurolega è di Bologna, che batte Milano 89-84. Mani fredde per la Virtus in avvio, con l’Olimpia che prova a scappare via trascinata da Baron. La Segafredo risponde con le triple di Belinelli e le transizioni di Hackett, ex di giornata, che riporta i suoi sul -1. Nel finale di quarto girandola di falli e tiri liberi, con i meneghini che vincono il primo parziale 22-26 grazie alla bella tripla di Datome sulla sirena. Il secondo si apre con la Virtus che perde tanti palloni, regalando occasioni d’oro per le ripartenze avversarie. Milano sfrutta gli errori di Bologna, stoppando bene i tentativi della Segafredo e volando a +12 grazie alla visione di Pangos, letale dall’arco. Scariolo chiama un time out inevitabile e disperato, e la reazione emiliana è immediata e ispirata da Jaiteh, che prima penetra bene nella difesa ospite e poi recupera un gran pallone in difesa. Le V-nere producono il massimo sforzo, spinti dal proprio pubblico, ma soffrono le accelerazioni di Tonut e le triple di Baron. La Virtus riesce comunque a dimezzare lo svantaggio e tornare in partita: il primo tempo si chiude 39-47. Bologna rientra sul parquet con un altro spirito e in meno di tre minuti recupera sul 54-54 grazie alle triple di Belinelli.

La partita si fa sempre più intensa, con Voigtmann letale a rimbalzo e i padroni di casa che sfruttano le tante palle perse meneghine ripartendo in transizione. Milano si affida ancora a Pangos per firmare il nuovo sorpasso dall’arco, Ojeleye accorcia subito il risultato: Il terzo quarto si chiude 65-68. Gli ultimi dieci minuti si aprono con una strepitosa tripla di Hackett, che porta i suoi sul +2. L’Olimpia fatica tantissimo dalla lunetta e continua a subire gli attacchi emiliani, che aumentano il proprio vantaggio a +7.

Nel finale provano la reazione gli uomini di Messina, che si riportano a -2, ma non basta: vince la Virtus 89-84. Inutili ai fini della classifica questi due punti per Bologna, che sale a 28 punti terminando la propria Eurolega a -2 da Milano. Entrambe però sono fuori dai playoff.