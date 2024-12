Alibegovic su Milano-Trapani: "LeDay ora è incredibile"

Direttamente dalle pagine di Tuttosport, ecco alcuni passaggi di Amar Alibegovic sul momento di Trapani: "Da quando siamo arrivati tutti, abbiamo capito che la squadra era stata composta bene. Fa molto la differenza avere buone persone. Avere un grande come coach Repesa, con tanti anni di esperienza, è stato fondamentale. (In stagione) Sono partito forte, ho avuto un calo ma andare in Nazionale mi ha aiutato un sacco dal punto di vista mentale. Ho ritrovato il mio gioco. La sfida ai lunghi di Milano? LeDay ora è incredibile, e Mirotic è uno dei più forti europei di questo tempo".