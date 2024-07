Il messaggio di Magro: "Grazie Brescia, è stato un onore"

IL SALUTO

L'ex coach della Germani saluta con un post su Instagram con parole sincere e toccanti. Ora è pronto per la nuova avventura in Lituania

© instagram Tre anni che difficilmente Alessandro Magro dimenticherà. E con lui i tifosi di Brescia. Un ciclo che ha avuto il suo culmine con la vittoria della Coppa Italia nel 2023. Il coach di Castelfiorentino, nuovo allenatore dei BC Wolves di Vilnius, saluta dirigenti, staff, giocatori e tifosi della Leonessa con un toccante messaggio sui social.

"Grazie BRESCIA. Grazie a Mauro Ferrari per avermi dato questa importante opportunità, grazie ad Alberto Corti per aver fatto in modo che questo accadesse. Grazie alla città ed ai tifosi che mi hanno sempre dato tutto e fatto sentire a casa. Grazie allo staff, visibile ed invisibile che mi ha sempre sostenuto ed aiutato a sognare in grande. Grazie ai giocatori che si sono fatti guidare ed hanno sul campo, trasformato in realtà quelli che all’inizio sembravano solo delle visioni. Si chiude un capitolo straordinario della mia vita professionale. Brescia e’ stata e resterà una parte fondamentale del mio viaggio… Indelebile ricordo di un gruppo di persone che hanno provato insieme a fare qualcosa di indimenticabile. Abbiamo provato a lasciare il segno e abbiamo dato tutto quello che avevamo per questi colori. E’ stato un onore potervi “condurre”… Mi mancherete. Vi auguro il meglio".