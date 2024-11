ABASS: "VOLEVO RESTARE A BOLOGNA, CON TRAPANI UN ABBOCCAMENTO"

Raggiunto dai microfoni di BresciaOggi, Awudu Abass ha raccontato le impressioni maturate nel mercato estivo e dalla scelta di accettare l'offerta del Dubai Basketball Club: "Era quello che stavo cercando? Assolutamente sì: volevo un'esperienza di questo tipo per me e la mia famiglia, confrontarmi con una realtà che non fosse italiana. Mi pesano le trasferte bisettimanali nei Balcani per le partite di Aba Liga? Assolutamente no: è come giocare le trasferte di coppa in Est Europa, con voli di 5/6 ore. Quando si è materializzata l'offerta da Dubai non ho avuto molti dubbi su quello che dovevo fare. Volevo restare a Bologna ma non rientravo nei piani e con Trapani c'è stato solo un abboccamento iniziale".