Abass: "Il destino passa per le nostre mani". E sulla Virtus...

Dal ritiro della Nazionale, Awudu Abass si è concentrato sul presente in azzurro ("Le sensazioni, non lo nascondo, sono ottime") e sul futuro nei club: ancora Virtus Bologna?

L'avvicinamento alle gare a Portorico?

"Le sensazioni, non lo nascondo, sono ottime. La mentalità è quella giusta. Mi sono inserito nel gruppo come se avessi giocato sempre con ognuno di loro".

Pronto a essere protagonista, visti gli infortuni di Fontecchio e Procida?

"Pozzecco mi sta dando una grande opportunità e voglio giocarmela fino in fondo, a testa alta. Come ho sempre fatto nella vita. Mi godo ogni momento, da quando mi sveglio a quando vado a dormire".

Com'è Datome come capodelegazione?

"In campo è sempre stato un esempio. Ora ogni volta che lo incrocio gli dico: Gigi non riesco ad abituarmi a vederti dalla parte opposta".

PreOlimpico: cammino da brividi?

"Portorico avrà il grande vantaggio del pubblico, ma siamo abituati. Lo abbiamo visto a Belgrado. Il futuro passa per le nostre mani e noi ci faremo trovare pronti".

Futuro ancora alla Virtus Bologna?

"La realtà dice che a inizio stagione ero uno degli ultimi del roster, addirittura in borghese alla prima di Eurolega. In gara4 per lo Scudetto sono partito in quintetto. Ho scalato la montagna. [...] Aspetto la Virtus, appena decideranno di venire da me. Intanto però mi guardo intorno. Il 30 giugno scade il contratto e per attendere non posso rischiare di rimanere senza squadra".