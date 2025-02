Doppio turno di Eurolega: Milano insegue i play-off, Bologna contro Partizan e Paris

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

Dopo la memorabile vittoria sui campioni d'Europa del Panathinaikos nonostante l'emergenza infortuni, Milano (13-11) comincia il suo doppio turno di Eurolega in Baviera per affrontare il Bayern Monaco (14-10), una diretta concorrente per un posto ai play-off / play-in in cui giocano due ex-Olimpia come Voigtmann e Napier. I tedeschi, però, dovranno rinunciare all'infortunato Devin Booker.

Venezia (9-8) insegue il pass per i play-off di EuroCup: deve necessariamente battere il 7Bet-Lietkabelis Panevezys (5-12) e sperare in un passo falso di U-BT Cluj-Napoca e Cosea JL Bourg-en-Bresse per qualificarsi alla post-season europea. Una vittoria potrebbe non bastare.

Proseguono gli ottavi di Champions League: battute all'esordio nel Gruppo I e K, Reggio Emilia e Tortona cercano il riscatto contro l'Aliaga Petkimspor e l'AEK Betsson BC di Atene.